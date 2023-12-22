Патрик Райдер рассказал о том, что поставки для ВСУ возобновились.

США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше". Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель министерства по обороне США Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что власти США в текущий момент ведут процесс передачи вооружения армии киевского режима.

Оружие будет доставлено туда в течение нескольких дней, если не раньше. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Лидер американской администрации Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал закон о помощи международным союзникам, включая Украину, которая получает от Вашингтона 61 миллиард долларов на продолжение регионального конфликта с Россией. В Пентагоне отметили, что США возобновляют военные поставки для ВСУ дополнительным пакетом на один миллиард долларов.

В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине.

Фото и видео: YouTube / Associated Press