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На Новочеркасском проспекте столкнулись машина такси и BMW
Сегодня, 18:58
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На Новочеркасском проспекте столкнулись машина такси и BMW

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Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются, проводится проверка.

На пересечении Перевозного переулка и Новочеркасского проспекта в Красногвардейском районе Петербурга 6 мая произошло ДТП с участием автомобилей такси Skoda Rapid и BMW. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В посте говорится о том, что "возможно, водителя BMW увезла "скорая". Такси Skoda Rapid въехало в угол дома, а машина BMW осталась на пешеходном переходе, у нее разбился капот. Также уточняется, что на место аварии приезжали сотрудники МЧС и полицейские. 

Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: лишенный прав водитель сбил насмерть пешехода в Выборге. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария с такси, дтп на новочеркасском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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