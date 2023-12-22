На Новочеркасском проспекте столкнулись машина такси и BMW

Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются, проводится проверка.

На пересечении Перевозного переулка и Новочеркасского проспекта в Красногвардейском районе Петербурга 6 мая произошло ДТП с участием автомобилей такси Skoda Rapid и BMW. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В посте говорится о том, что "возможно, водителя BMW увезла "скорая". Такси Skoda Rapid въехало в угол дома, а машина BMW осталась на пешеходном переходе, у нее разбился капот. Также уточняется, что на место аварии приезжали сотрудники МЧС и полицейские.

Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются, проводится проверка.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург