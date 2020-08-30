В центре Петербурга столкнулись три машины

Авария произошла утром.

Утром в воскресенье, 30 августа, в центре Петербурга произошла авария с участием трех машин, сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, которыми поделились горожане с места, видно, что участниками ДТП стали также машины такси. Очевидец отметил, что услышал удар около 8:30 на перекрестке Гороховой и Казанской. Свидетель аварии уточнил, что водитель одной из машины получил серьезные травмы ног.

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Видео: "Дорожный инспектор"