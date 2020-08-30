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В центре Петербурга столкнулись три машины

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Авария произошла утром.

Утром в воскресенье, 30 августа, в центре Петербурга произошла авария с участием трех машин, сообщили очевидцы в соцсетях. 

На кадрах, которыми поделились горожане с места, видно, что участниками ДТП стали также машины такси. Очевидец отметил, что услышал удар около 8:30 на перекрестке Гороховой и Казанской. Свидетель аварии уточнил, что водитель одной из машины получил серьезные травмы ног. 

Ранее мы писали, что в сгоревшем доме в областном СНТ нашли тело пенсионерки.

Видео: "Дорожный инспектор"

Теги: авария, авария с такси, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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