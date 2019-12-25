В сгоревшем доме в областном СНТ нашли тело пенсионерки

Известно, что дом отапливался электрическими обогревателями.

Во втором часу ночи в СНТ "Электросила-2" Кировского района Ленобласти загорелся дом. Как стало известно Piter.TV, после пожара в обгоревшем здании обнаружили труп пенсионерки.

Деревянный одноэтажный дом на улице Березовой отапливался электрическими обогревателями, печного отопления и газификации в здании не было. Причина возгорания дома пока устанавливается. Труп 71-летней женщины направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы писали, что пожарные обнаружили истощенных детей в задымленной квартире на Большевиков.

Фото: Piter.TV