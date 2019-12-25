Пожарные обнаружили истощенных детей в задымленной квартире на Большевиков

В пятницу, 28 августа, сотрудники пожарной части во время выезда в квартиру дома № 39 по проспекту Большевиков обнаружили двух истощённых детей и родителей, которые пребывали в неадекватном состоянии.
Как стало известно Piter.TV, соседи вызвали пожарных примерно в 14:46 по причине задымления. Информация о малышах 3-х и 4-х лет была передана в органы социальной защиты.
Уже через час на место прибыла полиция. Работы по устранению пожара окончены.
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Фото: Piter.TV
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