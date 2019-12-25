О пожаре сообщили в 16:24.

В четверг, 27 августа, на последнем этаже дома на Ленской улице заметили пожар.

Сообщается, что в 16:24 на пульт управления ГУ МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире дома №9к2: в комнате горела обстановка на площади в 2 квадрата. К счастью, обошлось без пострадавших. На место прибыли две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был полностью ликвидирован в 16:46.

Ранее мы писали, что петербуржцы больше часа стояли в пробке на КАД из-за аварии с большегрузом.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте