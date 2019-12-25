Петербуржцы больше часа стояли в пробке на КАД из-за аварии с большегрузом

Съезд на перекрестке с Таллинским шоссе был перекрыт больше часа.

Вечером в четверг, 27 августа, петербургским автомобилистам пришлось больше часа стоять на 80 километре внутреннего кольца КАД.

Это произошло из-за аварии: около 17:15 в результате столкновения фуру развернуло на проезжей части, из-за чего съезд был полностью перекрыть. Его открыли в 18:35, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Подробностей о данном ДТП пока нет.

Ранее мы писали, что в аварии на перекрестке Обводного и Лифляндской сгорел автомобиль.

Фото: Piter.TV