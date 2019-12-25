В аварии на перекрестке Обводного и Лифляндской сгорел автомобиль

Предположительно, пострадали двое.

Вечером в четверг, 27 августа, стало известно, что на перекрестке Обводного и Лифляндской столкнулись Газель и, предположительно, "Хендай Солярис".

В результате аварии легковой автомобиль полностью выгорел, госзнак пока не обнаружен. Пассажира легкового авто осматривают медики, по всей видимости, водители не пострадали. Данные уточняются. При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала столкнулись две иномарки.

Фото: Piter.TV