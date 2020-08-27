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На набережной Обводного канала столкнулись две иномарки

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Движение по участку затруднено.

Вечером в четверг, 27 августа, в редакцию Piter.TV поступила информация о том, что у дома №120 по набережной Обводного канала произошло ДТП. 

На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, как автомобиль, по всей видимости, завершая проезд по перекрестку на "красный", не смог уйти от столкновения с автомобилем, движущимся справа.

Судя по сервису "Яндекс.Карты", движение в районе на момент публикации затруднено.

Ранее мы писали, что при столкновении двух машин на Салова пострадал пешеход.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, дтп на перекрестке
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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