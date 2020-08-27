На набережной Обводного канала столкнулись две иномарки

Вечером в четверг, 27 августа, в редакцию Piter.TV поступила информация о том, что у дома №120 по набережной Обводного канала произошло ДТП.
На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, как автомобиль, по всей видимости, завершая проезд по перекрестку на "красный", не смог уйти от столкновения с автомобилем, движущимся справа.
Судя по сервису "Яндекс.Карты", движение в районе на момент публикации затруднено.
Ранее мы писали, что при столкновении двух машин на Салова пострадал пешеход.
Видео: Piter.TV
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