На набережной Обводного канала столкнулись две иномарки

Движение по участку затруднено.

Вечером в четверг, 27 августа, в редакцию Piter.TV поступила информация о том, что у дома №120 по набережной Обводного канала произошло ДТП.

На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, как автомобиль, по всей видимости, завершая проезд по перекрестку на "красный", не смог уйти от столкновения с автомобилем, движущимся справа.

Судя по сервису "Яндекс.Карты", движение в районе на момент публикации затруднено.

Ранее мы писали, что при столкновении двух машин на Салова пострадал пешеход.

Видео: Piter.TV