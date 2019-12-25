При столкновении двух машин на Салова пострадал пешеход

Женщину 60-ти лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 27 августа около 18:30 на улице Салова у дома №36 произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Тойоты", разворачиваясь, не уступил попутному "Фольксваген Поло", из-за чего автомобиль "Тойота" наехал на остановку, где сбил 60-летнюю женщину. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV