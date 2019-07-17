В Петербурге осудят двух подруг за отвертку в шее мужчины

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.
Следствие полагает, что 26 августа в квартире на улице Белы Куна в ходе ссоры 39-летняя петербурженка и её 33-летняя знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поочерёдно нанесли супругу первой несколько ударов отвёрткой. Женщины били мужчину в шею. Нападавших задержали. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы сообщали о том, что попытка ограбления в салоне сотовой связи в Петербурге попало на видео.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все