В Петербурге осудят двух подруг за отвертку в шее мужчины

Подозреваемые задержаны, пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

Следствие полагает, что 26 августа в квартире на улице Белы Куна в ходе ссоры 39-летняя петербурженка и её 33-летняя знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поочерёдно нанесли супругу первой несколько ударов отвёрткой. Женщины били мужчину в шею. Нападавших задержали. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что попытка ограбления в салоне сотовой связи в Петербурге попало на видео.

Фото:Piter.TV