Попытка ограбления в салоне сотовой связи в Петербурге попало на видео

Попытка ограбления в одном из салонов связи в Невском районе попало на видео. Оно оказалось в распоряжении Piter.TV.
На кадрах видео, как сотрудница салон вместе с мужчиной в черном стоят около витрины. Затем неизвестный делает резкие движения, после чего завязывается схватка. Злоумышленник бежит к двери, однако его за кофту тянет сотрудница. В этот момент к ней подбегает еще один мужчина, который начинает бить воришку.
Судя по всему, забрать неизвестному с собой так ничего и не удалось. Подробности случившегося выясняются.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с ограбления ювелирного магазина на проспекте Ветеранов.
Видео: Piter.TV
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