Суд арестовал фигуранта дела о вымогательстве у петербуржца 1,5 млн рублей, Audi и BMW

В течение трех дней мужчине угрожали и требовали деньги.

В Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Бурыкина, Мужчину обвинили в вымогательстве, он пробудет в СИЗО до 10 декабря, сообщили в объединённой пресс‑службе судов.

По версии следствия, в период с 5 по 9 октября Бурыкин, действуя в сговоре с неустановленными лицами, по разным адресам выдвигал противоправные требования к 33-летнему местному жителю. С потерпевшего хотели получить 1,5 млн рублей наличными, смартфон iPhone 18 Pro Max, а также вынудили подписать договоры купли-продажи двух автомобилей — Audi и BMW. Общий ущерб потерпевший оценил в 12,3 млн рублей.

Подозреваемого задержали 11 октября. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 10 декабря. Следователи расследуют уголовное дело по статье "Вымогательство".

Ранее двое петербуржцев вымогали у 50-летнего мужчины якобы в счет его долга 12 млн рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга