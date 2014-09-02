Петербургский суд арестовал мужчину за склонение к суициду через статью в интернете

В СИЗО обвиняемый пробудет до 27 октября.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Кирилла Я. обвиняемого в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года мужчина опубликовал на общедоступном интернет-ресурсе "Культурный проект "Флаги" статью, содержащую совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110.2 УК РФ, избран срок меры до 27 октября.

Яковлев был задержан 29 августа, после чего ему было предъявлено официальное обвинение. На суде мужчина просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определенных действий, однако суд счел необходимым заключить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что пенсионера из Петербурга осудят через 25 лет за организацию финансовой пирамиды.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга