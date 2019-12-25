Суд продлил арест фигурантам дела о хищении 37 млн у телеканала "Санкт-Петербург"

Петроградский районный суд оставил под стражей спецпредставителя Смольного Елену Никитину, замдиректора телеканала Сергея Сырова и блогера Николая Камнева. Никитина частично погасила ущерб.

Петроградский районный суд Петербурга продлил на шесть месяцев меру пресечения фигурантам уголовного дела о хищении 37 миллионов рублей у телеканала "Санкт-Петербург". На скамье подсудимых шесть человек. Среди них спецпредставитель Смольного Елена Никитина, заместитель директора АО "ГАТР" Сергей Сыров, блогер Николай Камнев, муж Никитиной Сергей Кожокар, а также два бывших директора телеканала Борис Петров и экс-депутат ЗакСа Александр Малькевич. Суд оставил Никитину, Сырова и Камнева в следственном изоляторе. Кожокару продлили домашний арест, а Петрову и Малькевичу — запрет определенных действий.

Стало известно, что Никитина начала гасить ущерб. Из 37 миллионов рублей, ушедших со счетов телеканала, она вернула 1,5 миллиона. Также в суде обсуждалось участие Малькевича. Ранее он заключил контракт с Министерством обороны и ушел в зону специальной военной операции. Защита предоставила ходатайство от руководителя подразделения "Ахмат-Север", где указано, что Малькевич теперь рядовой. Адвокат просил прекратить дело, но судья отметила, что экс-депутат должен лично явиться в суд. Вопрос по нему рассмотрят отдельно 15 мая.

По версии следствия, похищенные деньги якобы получил блогер Николай Камнев на освещение деятельности правительства Петербурга. Следственный комитет полагает, что эта работа проведена не была. Александр Малькевич оказался среди фигурантов, так как возглавлял телеканал в момент, когда отрабатывался договор с Камневым. Бывший депутат вину не признает.

