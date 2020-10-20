Пенсионера из Петербурга осудят через 25 лет за организацию финансовой пирамиды

Сумма ущерба превысила 101 млн рублей.

72-летний житель Северной столицы предстанет перед судом по обвинению в организации масштабной финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты 479 человек из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Общий ущерб от деятельности мошеннической схемы превысил 101 миллион рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в начале 2000-х годов мужчина и его сообщники создали акционерное общество, которое под видом инвестиционной и финансовой деятельности привлекало средства граждан. Мошенники создали сеть аффилированных компаний и провели агрессивную рекламную кампанию, предлагая петербуржцам инвестировать в акции общества.

"Гражданам предлагали инвестировать в акции общества, которое якобы занималось земельными участками, строительством загородных домов и таунхаусов по государственной программе. Инвесторам обещали выпустить акции по итогам года, однако деньги нужно было платить сразу" пресс-служба ведомства

В 2016 году восемь участников преступной группы были осуждены за хищение имущества, однако организатору пирамиды удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск и более 12 лет жил по поддельному паспорту, постоянно меняя место жительства.

В декабре 2024 года сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Под давлением неопровержимых улик мужчина признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщал, что рецидивист, укусивший полицейского на улице Метростроевцев, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV