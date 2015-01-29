  1. Главная
Рецидивист, укусивший полицейского на улице Метростроевцев, предстанет перед судом
Рецидивист, укусивший полицейского на улице Метростроевцев, предстанет перед судом

Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что сожалеет и хочет извиниться перед потерпевшим.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего рецидивиста из Приморского края. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, рассказали 29 августа в надзорном ведомстве. 

В июле в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о драке в квартире дома по улице Метростроевцев. Обвиняемый был там в состоянии опьянения. Надеясь избежать задержание, он укусил правоохранителя за палец правой руки. 

Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что сожалеет и хочет извиниться перед потерпевшим. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали мужчину, распылившего газ в лицо водителю автобуса. 

Фото: Piter.TV

