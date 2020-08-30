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В аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник
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В аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник

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Он был доставлен в Детскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса.

В ДТП с двумя иномарками в Центральном районе Петербурга пострадал школьник. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 17 ноября 22-летний водитель такси Hyundai Solaris совершил лихой левый поворот с выездом на набережную Фонтанки и врезался в автомобиль Audi, за рулем которого находился 41-летний горожанин. 

В результате аварии пострадал пассажир первой машины – 13-летний шестиклассник частной гимназии из Купчино. Мальчику диагностировали ссадину правой щеки, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в Детскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса. 

Уточняется, что виновник происшествия в этом году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП под Петербургом погиб водитель Chevrolet Niva. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авария с такси, дтп на набережной фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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