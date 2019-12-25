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В аварии под Петербургом погиб водитель Chevrolet Niva
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В аварии под Петербургом погиб водитель Chevrolet Niva

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 14 ноября около дома 2 по Физкультурной улице в поселке Ермилово 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva по неизвестной причине наехал на припаркованную машину "ГАЗ Соболь". 

В результате аварии управлявший авто Chevrolet без видимых телесных повреждений скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на улице Ушинского тяжело пострадал 10-летний мальчик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ермилово, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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