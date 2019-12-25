В аварии под Петербургом погиб водитель Chevrolet Niva

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 14 ноября около дома 2 по Физкультурной улице в поселке Ермилово 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva по неизвестной причине наехал на припаркованную машину "ГАЗ Соболь".
В результате аварии управлявший авто Chevrolet без видимых телесных повреждений скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на улице Ушинского тяжело пострадал 10-летний мальчик.
Фото: Piter.TV
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