В аварии на улице Ушинского тяжело пострадал 10-летний мальчик

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором тяжело пострадал ребенок, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 14 ноября около дома 34 по улице Ушинского 29-летний водитель автомобиля Kia Rio вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика. В результате наезда ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Все детали и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее на улице Руставели управлявший машиной Haval наехал на женщину. От полученных телесных повреждений она погибла.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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