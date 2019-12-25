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В аварии на улице Ушинского тяжело пострадал 10-летний мальчик
Сегодня, 15:59
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В аварии на улице Ушинского тяжело пострадал 10-летний мальчик

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Ребенка сбила иномарка.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором тяжело пострадал ребенок, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 14 ноября около дома 34 по улице Ушинского 29-летний водитель автомобиля Kia Rio вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика. В результате наезда ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Все детали и обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее на улице Руставели управлявший машиной Haval наехал на женщину. От полученных телесных повреждений она погибла. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: сбили мальчика, улица ушинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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