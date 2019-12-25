Петербурженка утопила своего новорожденного сына на Ушинского

Женщина поместила мальчика в таз, наполненный водой, и удерживала там, перекрыв доступ к кислороду.

Следователи Калининского района возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства младенца. Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, 8 декабря в квартире на улице Ушинского женщина 1989 года рождения поместила новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала там, перекрыв доступ к кислороду. В результате мальчик погиб.

Преступницу задержали, ей предъявлено обвинение. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу