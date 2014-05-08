Петербуржец получил 230 часов обязательных работ за убийство соседской кошки

Суд признал мужчину виновным за выброс кошки Бубы из окна девятого этажа.

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело о жестоком обращении с животными, в результате которого погибла кошка по кличке Буба. Фигурант дела, житель коммунальной квартиры на улице Богайчука, признан виновным.

Инцидент произошёл в конце января 2025 года. По показаниям мужчины, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а кошка находилась в комнате и мешала ему. В какой-то момент он схватил животное за холку и выбросил из открытого окна девятого этажа. От полученных травм кошка скончалась на месте.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 230 часов обязательных работ. В пресс-службе судов отметили, что с учётом времени, проведённого под стражей, наказание считается частично отбытым. Мужчина заявил о раскаянии и сожалении по поводу случившегося.

