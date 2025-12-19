"Серебряный центр" на Ушинского получит новое оборудование по просьбе петербурженки

Социальный центр, открытый ещё в 1994 году, оказывает помощь гражданам пожилого возраста в виде социального обслуживания на дому, а также предоставляет стационарные и полустационарные формы поддержки.

В Петербурге планируется оснащение современного оборудования новым отделением социального досуга для пожилых граждан в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Калининского района, расположенном на улице Ушинского. Центр получит высокотехнологичные средства, такие как интерактивная стена и очки виртуальной реальности. Такое решение принял губернатор города Александр Беглов после встречи с жителями региона, организованной в рамках приёма граждан в приёмной Президента России в Северо-Западном федеральном округе по поручению главы государства, сообщает пресс-служба Смольного.

Социальный центр, открытый ещё в 1994 году, оказывает помощь гражданам пожилого возраста в виде социального обслуживания на дому, а также предоставляет стационарные и полустационарные формы поддержки. Центру бесплатно передано здание общей площадью около 400 квадратных метров, где вскоре откроется досуговый клуб "Серебряные сердца". Деятельность клуба будет направлена на реализацию программы "Серебряный возраст", включающей обучение компьютерным навыкам, использованию смартфонов, организацию студий театра, музыки, рисования, художественных мастерских, занятий рукоделием и изучение мировой культуры.

Помимо этого, запланировано введение занятий лечебной физкультурой, социальных тренингов, психологического консультирования и процедур расслабления. Для эффективной реализации поставленных целей помещения центра оборудуют современным техническим оснащением. Отчёт о завершении работ губернатору представят до конца августа текущего года.

