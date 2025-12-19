Программы подработки для подростков активно развиваются в Петербурге

Петербург реализует последовательную политику поддержки временных рабочих мест для подростков, обеспечивая возможность приобретения ими начального профессионального опыта. Данная инициатива была обсуждена участниками круглого стола, проведенного 5 февраля Центром занятости населения совместно с кадровым центром Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Город целенаправленно внедряет программы временного трудоустройства подростков, содействуя выполнению задач, поставленным президентом по формированию квалифицированного кадрового резерва для экономики страны. Одновременно это представляет собой инвестиции в наше будущее, позволяя молодёжи сознательно выбрать будущую профессию.
В 2025 году в Центральном районе временные рабочие места смогли занять 475 подростков, а в масштабе всего города эта цифра превысила 16 тысяч. Подавляющее большинство ребят работали в летний период, развивая навыки, приобретённые в программах профессиональной ориентации.
Программа направлена на обеспечение индивидуального подхода: через ресурс портала "Работа России" предпочтения юных соискателей сопоставляются с нуждами предприятий, ориентируясь на профиль обучения подростков. Например, учащихся специализированных медицинских классов направляли на практику в медицинские учреждения, обучающихся техническим дисциплинам — на производственные предприятия.
В наступающем 2026 году перечень направлений трудовой деятельности для подростков будет расширен: кроме традиционных секторов благоустройства и городского хозяйства, появятся вакансии в рекламных компаниях, маркетинговых агентствах, организациях социальной сферы, промышленных предприятиях и иных учреждениях.
Таким образом, реализация программ временной занятости помогает подросткам накопить полезный профессиональный опыт, определиться с профессиональными предпочтениями и совершить первые шаги на пути построения своей успешной карьеры.
Фото: Правительство Петербурга
