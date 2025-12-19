Программы подработки для подростков активно развиваются в Петербурге

В 2025 году в Центральном районе временные рабочие места смогли занять 475 подростков, а в масштабе всего города эта цифра превысила 16 тысяч.

Петербург реализует последовательную политику поддержки временных рабочих мест для подростков, обеспечивая возможность приобретения ими начального профессионального опыта. Данная инициатива была обсуждена участниками круглого стола, проведенного 5 февраля Центром занятости населения совместно с кадровым центром Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Город целенаправленно внедряет программы временного трудоустройства подростков, содействуя выполнению задач, поставленным президентом по формированию квалифицированного кадрового резерва для экономики страны. Одновременно это представляет собой инвестиции в наше будущее, позволяя молодёжи сознательно выбрать будущую профессию.

В 2025 году в Центральном районе временные рабочие места смогли занять 475 подростков, а в масштабе всего города эта цифра превысила 16 тысяч. Подавляющее большинство ребят работали в летний период, развивая навыки, приобретённые в программах профессиональной ориентации.

Программа направлена на обеспечение индивидуального подхода: через ресурс портала "Работа России" предпочтения юных соискателей сопоставляются с нуждами предприятий, ориентируясь на профиль обучения подростков. Например, учащихся специализированных медицинских классов направляли на практику в медицинские учреждения, обучающихся техническим дисциплинам — на производственные предприятия.

В наступающем 2026 году перечень направлений трудовой деятельности для подростков будет расширен: кроме традиционных секторов благоустройства и городского хозяйства, появятся вакансии в рекламных компаниях, маркетинговых агентствах, организациях социальной сферы, промышленных предприятиях и иных учреждениях.

Таким образом, реализация программ временной занятости помогает подросткам накопить полезный профессиональный опыт, определиться с профессиональными предпочтениями и совершить первые шаги на пути построения своей успешной карьеры.

