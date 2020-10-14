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Пенсионерка едва не утонула в бассейне на Ушинского
Сегодня, 14:22
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Пенсионерка едва не утонула в бассейне на Ушинского

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Женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В Петербурге пожилая женщина едва не утонула в бассейне фитнес-центра на улице Ушинского. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел накануне, 60-летнюю пенсионерку госпитализировали в Елизаветинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Предварительно, во время плавания неизвестный мужчина случайно ударил ее рукой по затылку. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что в водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека. По всем фактам следователи проводят доследственные проверки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бассейн, происшествия, улица ушинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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