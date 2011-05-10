На Руставели Haval сбил насмерть пешехода

Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода в Калининском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около 07:30 14 ноября у дома 52 по улице Руставели 61-летний водитель автомобиля Haval наехал на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.
В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия. Её личность устанавливается.
Ранее под стражу был взят водитель мусоровоза, который задавил пенсионерку на Дровяном переулке.
Фото: Telegram/ Мегаполис
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