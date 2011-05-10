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На Руставели Haval сбил насмерть пешехода
Сегодня, 9:47
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На Руставели Haval сбил насмерть пешехода

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По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода в Калининском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 07:30 14 ноября у дома 52 по улице Руставели 61-летний водитель автомобиля Haval наехал на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия.  Её личность устанавливается.

Ранее под стражу был взят водитель мусоровоза, который задавил пенсионерку на Дровяном переулке.

Фото: Telegram/ Мегаполис

Теги: haval, смертельное дтп, улица руставели
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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