На Руставели Haval сбил насмерть пешехода

По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода в Калининском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 07:30 14 ноября у дома 52 по улице Руставели 61-летний водитель автомобиля Haval наехал на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия. Её личность устанавливается.

Ранее под стражу был взят водитель мусоровоза, который задавил пенсионерку на Дровяном переулке.

Фото: Telegram/ Мегаполис