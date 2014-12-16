Под стражу взят водитель мусоровоза, который задавил пенсионерку на Дровяном переулке

Пострадавшая 60-летняя женщина скончалась на месте.

В прокуратуре Адмиралтейского района Северной столицы поддержали ходатайство следствия об избрании меры пресечения мигранту-водителю мусоровоза. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть пожилой женщины, – рассказали в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Напомним, что смертельное ДТП имело место утром 12 ноября. У дома №22 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия 60-летняя петербурженка скончалась на месте от полученных травм.

В суде ходатайство следственного комитета удовлетворили и избрали обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 января.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на 10 км трассы "Ретюнь-Волошово-Сара Гора" Лужского района Ленинградской области

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга