Полиция работает на месте смертельного ДТП в Лужском районе

В аварии погибли водитель и пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовым авто.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на 10 км трассы "Ретюнь-Волошово-Сара Гора" Лужского района Ленинградской области. По данным ГАИ, происшествие унесло жизни водителя и пассажира легкового автомобиля, который столкнулся с "ГАЗом", – следует из сообщения пресс-службы петербургской полиции.

Сообшение о ДТП поступило в ведомство 13 ноября в 13:05. На месте сотрудник Госавтоинспекции установили, что авария была спровоцирована водителем "ВАЗа", который совершил неаккуратный поворот на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу едущему грузовику и столкнулся с ним "лоб в лоб".

В результате столкновения "ГАЗ" съехал в кювет. Его водитель не пострадал, а вот находящиеся в салоне "ВАЗа" погибли от полученных травм. В полиции устанавливают все детали и обстоятельства происшествия, производится проверка.

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Фото: Piter.TV