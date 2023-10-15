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На улице Аккуратова водитель Skoda сбил пешехода
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На улице Аккуратова водитель Skoda сбил пешехода

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ноги.

В Приморском районе росгвардейцы первыми прибыли на место ДТП, в котором пострадал пешеход. 

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 12 ноября сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Аккуратова, увидели лежавшего на проезжей части мужчину и стоявшую неподалеку поврежденную машину Skoda Octavia. 

Было установлено, что 27-летний водитель автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 51-летнего пешехода, пытавшегося перейти на другую сторону улицы. После этого управлявший иномаркой сразу вызвал на место "скорую". 

Наряд Росгвардии оцепил место происшествия и включил спецсигналы на патрульном автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ноги. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на улице Коли Томчака пострадала самокатчица. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп в приморском районе, улица аккуратова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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