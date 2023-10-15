На улице Аккуратова водитель Skoda сбил пешехода

Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ноги.

В Приморском районе росгвардейцы первыми прибыли на место ДТП, в котором пострадал пешеход.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 12 ноября сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Аккуратова, увидели лежавшего на проезжей части мужчину и стоявшую неподалеку поврежденную машину Skoda Octavia.

Было установлено, что 27-летний водитель автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 51-летнего пешехода, пытавшегося перейти на другую сторону улицы. После этого управлявший иномаркой сразу вызвал на место "скорую".

Наряд Росгвардии оцепил место происшествия и включил спецсигналы на патрульном автомобиле. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ноги.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на улице Коли Томчака пострадала самокатчица.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти