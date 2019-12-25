Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель автобуса.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, общественный транспорт под управлением 33-летнего водителя столкнулся с "КамАЗом", за рулем которого был 33-летний мужчина, на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта утром 24 декабря. Грузовой самосвал не уступил дорогу автобусу.

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель автобуса, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следователи уже начали проверку.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти