  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе
Сегодня, 8:20
184
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе

0 0

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель автобуса.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. 

Напомним, общественный транспорт под управлением 33-летнего водителя столкнулся с "КамАЗом", за рулем которого был 33-летний мужчина, на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта утром 24 декабря. Грузовой самосвал не уступил дорогу автобусу. 

В результате аварии пострадали три пассажира и водитель автобуса, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следователи уже начали проверку. 

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП под Тихвином унесло жизни трех человек. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: александр бастрыкин, дтп в приморском районе, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии