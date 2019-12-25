На перекрестке Стародеревенской улицы и  Богатырского проспекта столкнулись автобус и КамАЗ

В результате ДТП 3 пассажира автобуса и водитель госпитализированы.

Проводится проверка по факту аварии с автобусом в Приморском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта 24 декабря в 05:59 33-летний водитель, управляя грузовым самосвалом "КамАЗ", при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с поворачивающим автобусом "ЛиАЗ" под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП 3 пассажира автобуса и водитель госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Фото: МВД