ДТП под Тихвином унесло жизни трех человек

"Легковушка" столкнулась с грузовиком на 186 км трассы "Лодейное поле – Тихвин – Будогущь – Чудово".

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского сотрудники Тихвинской городской прокуратуры проводят проверку по факту летального ДТП под Тихвином, – сообщают в пресс-службе областного отделения надзорного ведомства.

По предварительным данным, 24.12.2024 около 17:00 между деревнями Овинцево и Липная Горка Тихвинского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного дорожного движения, где совершил столкновение с большегрузным автомобилем. Прокуратура Ленинградской области

По информации МВД Санкт-Петербурга, водителю грузовика "Мерседес" 54 года. Трое погибших – водитель "Фольксвагена" и двое ее пассажиров – являются женщинами.

Ранее мы рассказывали, что полиция возбудила уголовное дело после аварии с автобусом развозки у деревни Мандроги.

Фото: Прокуратура Ленинградской области