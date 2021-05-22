Возбуждено уголовное дело после аварии с автобусом развозки у деревни Мандроги

Травмы, полученные одной из пострадавших, медики оценили как тяжкий вред.

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с автобусом развозки у деревни Мандроги. Об этом сообщили в региональном МВД.

На автодороге "подъезд к деревне Мандроги" 23 декабря в 20:25 52-летний водитель, управляя автобусом, осуществлявшим служебную развозку, не справился с управлением и съехал в кювет. На момент аварии в салоне находились 16 пассажиров. В результате ДТП пострадали шестеро рабочих, которые были госпитализированы. При этом травмы, полученные одной из пострадавших, медики оценили как тяжкий вред.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ведется расследование.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти