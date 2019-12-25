В Подпорожском районе автобус съехал в кювет

Пострадали шесть пассажиров.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с автобусом около деревни Мандроги в Подпорожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 декабря 52-летний водитель автобуса "Нефаз" – служебной развозки, не справился с управлением и съехал в кювет левой стороны дороги. На момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров.

В результате происшествия пострадали шестеро, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: в аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 18-летний водитель Skoda.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти