  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 18-летний водитель Skoda
Сегодня, 14:38
166
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 18-летний водитель Skoda

0 0

Его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Кола" в Лодейнопольском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 23 декабря на 209-м километре трассы водитель грузового рефрижератора в возрасте 50 лет не справился с управлением и выехал на "встречку", где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda Rapid, который вел 18-летний молодой человек. 

После столкновения "легковушка" наехала на стоявший на правой обочине без нарушений ПДД грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, в салоне был 39-летний водитель. Рефрижератор улетел в кювет.  

В результате аварии водитель Skoda скончался в медицинском учреждении, а его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими пешеходами попал на видео. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: смертельное дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии