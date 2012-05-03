В аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погиб 18-летний водитель Skoda

Его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Кола" в Лодейнопольском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 декабря на 209-м километре трассы водитель грузового рефрижератора в возрасте 50 лет не справился с управлением и выехал на "встречку", где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda Rapid, который вел 18-летний молодой человек.

После столкновения "легковушка" наехала на стоявший на правой обочине без нарушений ПДД грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, в салоне был 39-летний водитель. Рефрижератор улетел в кювет.

В результате аварии водитель Skoda скончался в медицинском учреждении, а его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими пешеходами попал на видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти