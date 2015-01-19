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Момент ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими пешеходами попал на видео

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Предварительно, пострадали семеро, среди них есть 13-летняя девочка.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП на перекрестке проспекта Шаумяна и Заневского проспекта. Об этом рассказали в надзорном ведомстве, а также опубликовали видео с места аварии. 

Напомним, 50-летняя водительница машины Opel при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним. После этого вторую иномарку отбросило на людей, которые ожидали у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора. 

Предварительно, пострадали семеро, среди них есть 13-летняя девочка. 

При наличии оснований прокуратура района примет меры по возмещению причиненного ребенку вреда. Прокуратура также контролирует ход и результат проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.  

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов автобус сбил 62-летнего пешехода. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: дтп, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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