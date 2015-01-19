Момент ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими пешеходами попал на видео

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП на перекрестке проспекта Шаумяна и Заневского проспекта. Об этом рассказали в надзорном ведомстве, а также опубликовали видео с места аварии.
Напомним, 50-летняя водительница машины Opel при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним. После этого вторую иномарку отбросило на людей, которые ожидали у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора.
Предварительно, пострадали семеро, среди них есть 13-летняя девочка.
При наличии оснований прокуратура района примет меры по возмещению причиненного ребенку вреда. Прокуратура также контролирует ход и результат проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов автобус сбил 62-летнего пешехода.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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