Момент ДТП на Заневском проспекте с пострадавшими пешеходами попал на видео

Предварительно, пострадали семеро, среди них есть 13-летняя девочка.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП на перекрестке проспекта Шаумяна и Заневского проспекта. Об этом рассказали в надзорном ведомстве, а также опубликовали видео с места аварии.

Напомним, 50-летняя водительница машины Opel при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним. После этого вторую иномарку отбросило на людей, которые ожидали у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора.

Предварительно, пострадали семеро, среди них есть 13-летняя девочка.

При наличии оснований прокуратура района примет меры по возмещению причиненного ребенку вреда. Прокуратура также контролирует ход и результат проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов автобус сбил 62-летнего пешехода.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга