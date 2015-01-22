На проспекте Ветеранов автобус сбил 62-летнего пешехода

Мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Полиция проводит проверку по ДТП на проспекте Ветеранов с наездом автобуса на пешехода. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 декабря у дома 108 корпус 1 по проспекту Ветеранов произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Было установлено, что 37-летний водитель, управляя рейсовым автобусом № 145, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП 62-летний пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В аварии на Заневском проспекте пострадали шесть пешеходов.

Фото: Piter.tv