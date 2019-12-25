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В аварии на Заневском проспекте пострадали шесть пешеходов
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В аварии на Заневском проспекте пострадали шесть пешеходов

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Автомобиль Geely отбросило на группу людей после столкновения с другой иномаркой.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на Заневском проспекте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 декабря в полицию Красногвардейского района поступила информация о ДТП около дома 32. На месте было установлено, что 50-летняя водительница автомобиля Opel при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречной машине Geely. После этого последнюю иномарку отбросило на пешеходов. 

По предварительным данным, пострадали шестеро, в том числе – 13-летняя девочка. Их всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Водитель Geely скрылся. По словам очевидцев, за рулем авто находился мужчина, на вид которому около 25 лет. Правоохранители его разыскивают.  

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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