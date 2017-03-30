  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода
Сегодня, 16:17
162
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

На Московском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода

0 0

Проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня на Московском проспекте. В результате наезда автомобиля погибла женщина, которая переходила дорогу.

Сообщение о ДТП поступило в полицию Московского района в 12:50. На месте происшествия, у дома 173 по Московскому проспекту, сотрудники Госавтоинспекции установили, что 57-летний водитель автомобиля "Субару" совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, женщина, на вид 50 лет, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. 

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Петербург-Кировск" столкнулись автобус и иномарка.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии