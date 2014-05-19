На трассе "Петербург-Кировск" столкнулись автобус и иномарка

Водитель легковушки в тяжёлом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего утром на 49-м километре трассы "Санкт-Петербург — Кировск" в Кировском районе Ленинградской области. Столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Сообщение о ДТП поступило в полицию сегодня в 5:50. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что 58-летний водитель автомобиля "Ниссан Икстрейл", двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ". Автобус в момент ДТП двигался из парка на маршрут без пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения водитель "Ниссана" оказался зажат в салоне автомобиля и получил серьезные травмы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти