В Петербурге задержана пенсионерка, подозреваемая в совершении теракта в банке

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Полиция задержала 68-летнюю пенсионерку, подозреваемую в совершении противоправных действий в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска по месту жительства, в квартире на Большеохтинском проспекте, также расположенном в Красногвардейском районе.

По предварительной информации, пенсионерка действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили её к совершению этого преступления. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ранее Piter.TV сообшал, что произошёл взрыв в банке на Среднеохтинском проспекте.

Фото: Piter.TV