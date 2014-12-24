Произошёл взрыв в банке на Среднеохтинском проспекте

По предварительным данным, пострадавших нет.

В отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, сообщает 78.ru. Выбиты двери и разбиты окна.

По предварительной информации, подорвали банкомат. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщает, что оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Ситуация на личном контроле главы района.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают МЧС и правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 17:15 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции,

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