С 1 октября наличные в банкомате можно зачислить на счёт в другом банке

Лимиты на внесение через СБП составят 25, 50 и 200 тыс. рублей.

С 1 октября 2026 года в России вступают в силу новые правила внесения наличных денег через банкоматы. Граждане смогут вносить купюры в устройстве одного кредитного учреждения и зачислять их на свой счёт, открытый в другом банке, с использованием Системы быстрых платежей.

Для таких операций установлены трехуровневые лимиты: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. руб. Контроль за соблюдением ограничений осуществляет операционный и платежный клиринговый центр СБП. Банкомат направляет запрос в систему, которая проверяет, не превышена ли допустимая сумма для конкретного клиента, и только после этого передаёт информацию банку получателя. Если лимит исчерпан, операция прерывается до приёма купюр – деньги не зачисляются.

Лимит рассчитывается персонально для каждого человека, а не для каждого банка. Это исключает возможность обхода ограничений через использование нескольких банкоматов разных кредитных организаций. При частичном остатке лимита можно внести меньшую сумму – ограничение блокирует только операцию, а не клиента.

Операция не считается переводом между собственными счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на неё не распространяются. Комиссию вправе установить как банк‑владелец банкомата, так и банк‑получатель. Сервис является добровольным, поэтому в первые месяцы отказ может быть связан с тем, что один из банков ещё не подключился к системе.

Период восстановления лимита зависит от методики конкретного банка – это могут быть скользящие 24 часа или календарные сутки, единой публичной методики нет. Ограничения вводятся для контроля за поступлением наличных извне: при внесении денег через чужой банкомат банк‑владелец не знает клиента, поэтому требования жёстче, чем при безналичных переводах. Обычные платежи и переводы без ввода наличных под лимиты не подпадают.

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Фото: Piter.tv