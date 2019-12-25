С 1 октября банкоматы перестанут принимать крупные суммы наличных

Новые лимиты на внесение наличных составят 25, 50 и 200 тысяч рублей.

С 1 октября в России начнет действовать новый порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут класть купюры в устройство одного банка и зачислять их на счет в другом банке с помощью Системы быстрых платежей. Для таких операций установлены три уровня лимитов: 25 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей. Об этом рассказала Алина Мороз, заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine, в интервью Газете.Ru.

Сервис является добровольным. Поэтому в первые месяцы после запуска отказ может быть связан не с превышением лимита, а с тем, что один из банков еще не подключился к системе. Операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взимать оба банка — и тот, чей банкомат, и тот, где открыт счет.

Контроль за лимитами осуществляет операционный и платежный клиринговый центр СБП. Когда клиент вставляет карту, банкомат отправляет запрос в систему. СБП проверяет, укладывается ли сумма в лимит клиента, и только потом передает операцию в банк, где открыт счет. Если лимит превышен, операция останавливается до того, как купюры будут приняты. Поэтому ситуация, когда банкомат деньги взял, а на счет их не зачислил из-за лимита, исключена. Лимит рассчитывается на человека в целом, а не на каждый банк отдельно. Иначе его можно было бы обойти, используя банкоматы разных банков.

Если сумма меньше оставшегося лимита, можно внести меньшую сумму. Ограничение блокирует операцию, а не человека. Например, после внесения 40 тысяч рублей еще 10 тысяч пройдут, а 25 тысяч могут не пройти. Когда лимит восстановится, зависит от методики банка: это могут быть скользящие 24 часа или календарные сутки. Единой публичной методики пока нет.

Ограничение связано с тем, что внесение наличных через чужой банкомат — это точка входа денег в систему извне. При обычном переводе оба банка знают клиентов, их профиль и историю операций. При внесении наличных в чужом банкомате человек для банка-владельца является посторонним клиентом, поэтому требования жестче. На обычные платежи, переводы и выплаты ограничение не распространяется — там нет ввода наличных, а деньги уже находятся в безналичном обороте. Смысл лимитов — ограничить потенциальный ввод серых наличных, пояснила Мороз.

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