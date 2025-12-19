В Госдуме поддержали введение лимита по внесению наличных в банкомат

Инициатива поступила в рамках плана по обелению экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал введение лимита по внесению наличных в банкомат. Об этом он заявил на выступлении в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По словам Аксакова, сейчас канал внесения наличных на счета через банкоматы используется преступными лицами, чтобы "уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег". В Госдуме предлагают сделать ограничение до 1 млн рублей в месяц. Инициатива поступила в рамках плана по обелению экономики.

Отметим, что в Минфине подготовлены различные меры по обелению экономики ,которые направят для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг.

Фото: Piter.tv