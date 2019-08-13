В результате ДТП в Приморском районе пострадал 11-летний ребенок

Несовершеннолетний находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства.

Вечером 14 октября у дома 39к1 по проспекту Королева произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 15 октября.

23-летний молодой человек, управляя "Киа Рио", столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении авто "Додж Челенжер" под управлением 43-летнего жителя Владивостока.

11-летний пассажир "Киа Рио" госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что ребенок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV