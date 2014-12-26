Большегруз уронил экскаватор на легковушку на развязке КАД с Приморским шоссе

В результате ДТП есть один пострадавший. Точной информации о его состоянии не поступало.

В пятницу, 13 октября, на развязке КАД и Приморского шоссе произошла серьёзная авария: экскаватор упал с трала на легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, авария случилась в 12:30. Водитель большегруза не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с другим авто и опрокидывание подъёмника на следующую рядом легковушку.

В результате ДТП есть один пострадавший. Точной информации о его состоянии не поступало. В связи с происшествием пришлось перекрыть движение по съезду с внешнего кольца КАД в сторону города. На месте работают представители подрядной организации, обслуживающей трассу, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Renault погиб в жётской аварии в Красносельском районе.

Фото: Telegram / ФКУ Упрдор Северо-Запад