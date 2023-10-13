Водитель Renault погиб в жётской аварии в Красносельском районе

По факту произошедшего проводится полицейская проверка.

В ночь на пятницу, 13 октября, в Красносельском районе Петербурга произошла смертельная авария. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Установлено, что примерно в 1:00 57-летний водитель Renault Logan двигался по улице Партизана Германа в сторону Петергофского шоссе. Неожиданно иномарка вылетела на перекресток на "красный" и столкнулась с BMW под управлением 19-летнего молодого человека. Обе машины существенно пострадали.

В результате ДТП водитель Renault скончался на месте происшествия. Водитель BMW доставлен в медицинское учреждение в состоянии средний степени тяжести. По факту аварии проводится полицейская проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП на Лиговском проспекте с участием такси попало на видео.

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