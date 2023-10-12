ДТП на Лиговском проспекте с участием такси попало на видео

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на Лиговском проспекте с участием автомобиля такси. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

По данным МВД по Петербургу и Ленинградской области, 12 октября 2023 в 7:40 у дома №105 по Лиговскому проспекту 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo (такси) совершил столкновение с автомобилем Geely под управлением 27-летнего водителя, двигавшегося по Транспортному переулку от проспекта Черняховского в сторону улицы Марата.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen в состоянии средней степени тяжесть был госпитализирован. По данным очевидцев, пассажирка с ребёнком в такси от помощи медиков отказались.

Ранее "ГАЗель" попала под локомотив в Металлострое.

Видео: Piter.tv