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"ГАЗель" попала под локомотив в Металлострое
Сегодня, 9:31
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"ГАЗель" попала под локомотив в Металлострое

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О состоянии водителя не сообщается.

В ночь на среду, 11 октября, в посёлке Металлострой Колпинского района произошла авария на железнодорожном переезде. Переезжавшая пути "ГАЗель" попала под тепловоз. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Большегруз повело вслед за составом: несмотря на то, что оказался в 10 м от места ДТП, на машине не заметно существенных повреждений.

О состоянии водителя не сообщается. На месте работали инспекторы ДПС.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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